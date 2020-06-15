"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 34 кредита

За прошедшую неделю банки-партнеры госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 34 новых кредиты на общую сумму 23,71 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"В целом, по состоянию на 15 июня 2020 года, уже выдано 639 кредитов на общую сумму почти в полмиллиарда гривен (404,76 миллиона грн.)

На прошлой неделе к программе присоединился АО "Креди Агриколь Банк", - говорится в сообщении.

На этой неделе Фонд развития предпринимательства, который администрирует программу, планирует подписание соответствующего соглашения с АО "ОТП Банк".

В Минфине напомнили, что первым кредит в рамках антикризисного пакета программы получил владелец агропроизводства с Львовщины. Фермер смог рефинансировать свой кредит на сумму 1,1 миллиона гривен в Приватбанке под 0% до конца марта 2021 года.

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Напомним:

За первую неделю лета банки-партнеры госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн.

Первым в Украине стартапом, который получил "Доступный кредит 5-7-9%" на свой бизнес стал эко-предприниматель из Хмельницкого.

За последнюю неделю мая в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры выдали 75 новых кредитов на общую сумму 55,5 млн грн.

Экономическая правда