"Укрпочта" получила грант на 80 тысяч долларов для закупки платежных терминалов в села

"Укрпочта" получила грант правительства Японии на 80 тысяч долларов для закупки и установки POS-терминалов в отделениях в сельской местности с населением менее 3000 человек.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В компании считают, что это позволит осуществлять безналичные расчеты за потребленные товары и услуги населению отдаленных населенных пунктов, в которых уже отсутствуют банковские учреждения: принимать платежные карточки для оплаты коммунальных услуг, почтовых переводов, операций снятия наличных и т.д .

Тендер на приобретение POS-терминалов планируется провести до конца этого года через Prozorro.

В течение двух лет "Укрпочта" берет на себя обязательство обеспечить расходы на обслуживание и эксплуатацию POS-терминалов, не тратя средства государственного или местных бюджетов.

"Представляете - уже даже в Японии поняли, что Почтовый банк нужен, что неудивительно, так как Японский Почтовый Банк, с капитализацией в 31 млрд долларов является одним из крупнейших в мире.

Уважаемые депутаты, как видите мы не сидим сложа руки, ожидая принятия закона 2788-д, а уже готовим под него инфраструктуру, даже без копейки государственных средств", - комментирует глава компании Игорь Смилянський.

Сообщается, что сейчас в крупнейших 3100 почтовых отделениях "Укрпочты" установлены и работают более 5000 POS-терминалов, а дополнительно приобретенные благодаря гранту устройства обеспечат возможность рассчитываться по безналу еще почти 1 млн гражданам.

Напомним:

19 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает расширение финансовых услуг "Укрпошты". Нацбанк выступил против принятия этого законопроекта. Гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский назвал недостоверными аргументы НБУ против законопроекта.

Читайте мнения обоих сторон в колонках:

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Экономическая правда