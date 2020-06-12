10 миллионов на э-билеты: УЗ отстранила на период следствия руководителя филиала
"Укрзализныця" отстранила на период следствия директора филиала "Главный информационно-вычислительный центр" Александра Войтко, которому вручено подозрение в злоупотреблениях служебным положением при организации сервиса по продаже э-билетов на экспресс в аэропорт "Борисполь".
Об этом сообщает пресс-служба компании.
После завершения следственных действий и приговора суда компания примет решение о дальнейшей судьбе работника.
Напомним:
10 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении 4 лицам, которые пытались разворовать более 10 миллионов гривен на введении электронного билета на "Бориспольский экспресс".
11 июня набсовет "Укрзализныци" принял решение о немедленном отстранении от полномочий и.о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки Романа Верпицького. А также рекомендовала акционеру - Кабинету министров уволить его с занимаемой должности.
Ранее ЭП со ссылкой на источник в УЗ сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у и.о. члена правления УЗ Романа Веприцкого по делу о хищении средств при строительстве экспресса в Борисполь.
Экономическая правда
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