Нет кворума: финкомитет Рады не смог выразить недоверие НБУ

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не смог из-за отсутствия кворума рассмотреть постановление о признании работы Национального банка неудовлетворительной и создание временной следственной комиссии относительно действий руководства НБУ и ФГВФЛ.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

"На комитете не было кворума. Решение о НБУ перенесли на следующий комитет", - пишет нардеп.

Напомним:

В постанове отмечается, что правление НБУ, проводя жесткую монетарную политику как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, не обеспечило в пределах своих полномочий поддержания устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики.

Также отмечается, что темпы снижения учетной ставки были "неоправданно медлительными".

МВФ требует, чтобы НБУ оставался "островком стабильности" среди волн украинского политического океана.

Так, Украина обязуется избегать политических решений по руководству Нацбанка, не пересматривать сроки полномочий членов правления и юридически защищать его представителей.

Ранее ряд депутатов фракции "Слуга народа" хотели заслушать на заседании парламента председателя Национального банка Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина.

Позже Смолий отчитывался о работе НБУ по стабилизации финансовой системы во время коронавируса в Раде.

Гетманцев заявил, что юридических оснований для увольнения главы Национального банка Якова Смолия нет, парламент даст политическую оценку его работы.

Экономическая правда