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В набсовете "Укрэксимбанка" ответили на звонок Зеленского по жалобам бизнеса

Пятница, 5 июня 2020, 15:48
 

В наблюдательном совете "Укрэксимбанка" заявили, что понимают финансовые трудности бизнеса из-за COVID-19 и открыты для обращений клиентов через официальные каналы коммуникации.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Мы настроены поддерживать своих клиентов на пути выхода из кризиса и призываем их как можно быстрее начать официальную и прозрачную коммуникацию с соответствующими органами управления банка", - говорится в заявлении.

"В компетенцию обновленного правления банка входит решение текущих бизнес-дел таким образом, чтобы учесть как интересы банка, так и интересы клиента. Наблюдательный совет предоставляет в этом постоянную поддержку правлению.

Важно отметить, что контроль за эффективностью работы правления является исключительной компетенцией Наблюдательного совета, а не акционера или любого другого политического органа", - добавили в банке.

Напомним:

После того, как бизнесмены Хмельницкой области заявили, о проблемах с реструктуризацией собственных кредитов взятых в "Укрэксимбанка", президент Владимир Зеленский лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру.

Депутаты партии "Европейская Солидарность" сделали представление на Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро и Нацагентство по предотвращению коррупции из-за звонка президента Владимира Зеленского главе государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру во время встречи с бизнесом в Хмельницком.

Экономическая правда

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Укрэксимбанк кредиты бизнес Зеленский

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