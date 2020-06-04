Партия Порошенко обратилась к НАБУ и ГБР из-за звонка Зеленского главе госбанка

Депутаты партии "Европейская Солидарность" сделали представление на Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро и Нацагентство по предотвращению коррупции из-за звонка президента Владимира Зеленского главе государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру во время встречи с бизнесом в Хмельницком.

Об этом написал в Facebook нардеп от "ЕС" Владимир Арьев.

"Вчера все видели звонок Зеленского главе правления Укрэксимбанка во время встречи с бизнесом в Хмельницком. Это четко выглядело, как незаконное давление на должностное лицо государственного банка в интересах частного лица.

Сегодня депутаты "Европейской Солидарности" сделали представление на ГБР, НАБУ и НАПК об открытии уголовного производства за явное нарушение президентом антикоррупционного законодательства", - сообщил Арьев.

Согласно обращениям, опубликованных Арьевым, в "Европейской Солидарности" считают, что такие действия президента нарушают законодательство о предотвращении коррупции и о злоупотреблении властью или служебным положением.

В обращениях, в частности, говорится, что разговор с требованием провести "отсрочку" выплаты и реструктуризацию кредита является использованием служебного положения и вмешательством президента в деятельность госбанка.

Напомним:

После того, как бизнесмены Хмельницкой области заявили, о проблемах с реструктуризацией собственных кредитов взятых в "Укрэксимбанка", президент Владимир Зеленский лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру.

Экономическая правда