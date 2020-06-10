На Запорожском мосту-долгострое началось активное строительство

"Укравтодор" начал активную фазу строительства на Запорожском мосту: привлечено 164 работника.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сообщается, что сейчас для мостостроителей приоритетной задачей является строительство первой очереди - речь идет об обеспечении проезда с Правобережной части города через р. Днепр и о. Хортица с выездом на Прибрежную магистраль и ул. Тюленина.

Напомним:

В Антимонопольный комитет подали заявление о сговоре турецких компаний "Onur" и "Gocay" на тендере по строительству автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье стоимостью 12 млрд грн.

10 апреля Государственная архитектурно-строительная инспекция предоставила разрешение на начало строительства мостов-долгостроев в Запорожье.

В тендерной документации сообщалось, что мост должен быть достроен до 31 декабря 2023 года.

В ноябре прошлого года тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на завершение строительства моста в Запорожье правительство выделило 1,2 миллиарда гривен и пообещал сдать объект за 2-3 года.

Экономическая правда