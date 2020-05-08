Все разделы
Укр / Рус

НБУ установил курс гривни на первый рабочий день после выходных

Пятница, 8 мая 2020, 19:37
 

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 12 мая на уровне 26,81 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,09 гривни за евро (на 8 мая - 28,91 гривни).\

Напоминаем:

8 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84 гривни за доллар.

8 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни за доллар.

7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,90.

7 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Смелый о неконтролируемой печати денег: Лекарства не должны быть хуже болезни 8 мая 2020, 18:45
НБУ провел первый аукцион по долгосрочному рефинансированию: банки привлекли 2,4 миллиарда 8 мая 2020, 16:45
Смолий о падении ВВП в 2020 году: НБУ может пересмотреть прогноз в июне 8 мая 2020, 15:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!