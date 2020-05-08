НБУ установил курс гривни на первый рабочий день после выходных

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 12 мая на уровне 26,81 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,09 гривни за евро (на 8 мая - 28,91 гривни).\

Напоминаем:

8 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84 гривни за доллар.

8 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни за доллар.

7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,90.

7 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82.

Экономическая правда