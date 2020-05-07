Курс валют на 7 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,90 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,81 - 26,84 гривни;

Евро - 28,97 - 29,00 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,79 - 27,09 гривни. Евро покупают по 28,76 гривни, продают по 29,25 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,89 - 27,02 гривни, евро - 28,91 - 29,04 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 7 мая на уровне 26,93 гривни за доллар.

6 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,94 - 26,96 гривни за доллар, на закрытии - на уровне 26,87 - 26,90 гривни за доллар.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 6 мая на уровне 26,97 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,26 гривни за евро (на 5 мая - 29,50 гривни).

Экономическая правда