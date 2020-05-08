Минфин: Без голосования за "антиколомойский" закон переговоры с МВФ невозможны

Дальнейшие переговоры с Международным валютным фондом по программе сотрудничества невозможны без голосования во втором чтении за "антиколомойский" законопроект.

Об этом во время заседания финансового комитета ВР заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы получили сообщение, что без голосования за этот законопроект дальнейшие переговоры с МВФ невозможны", - подчеркнул он.

Он уточнил, что Украина обсуждает с МВФ программу финансирования stand-by на 1,5 года. Сумма финансирования - 5 млрд долларов в течение 2020-2021 года.

Напомним:

Финансовый комитет Верховной Рады утвердил сокращенную таблицу правок к "антиколомойскому" законопроекту о банках и порекомендовал парламенту принять его во втором чтении и в целом.

7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

В Минфине сообщили, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы, а объем кредитования не изменится.

В апреле Международный валютный фонд сообщал о прогрессе в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования и рассчитывал на скорое ее утверждение после решения последних нескольких вопросов.

Последним невыполненным требованием МВФ остается принятие так называемого "антиколомойского" законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка и национализированных банков.

7 декабря 2019 года МВФ достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму около 5,5 млрд долларов в рамках механизма расширенного финансирования.

Однако в условиях пандемии коронавируса Украина обсуждала с МВФ увеличение помощи до 9,5 млрд долларов по двум программам: расширенного финансирования и быстрого финансирования из-за коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил намерение МВФ выделить Украине 8 млрд долларов, если будет принят так называемый "антиколомойский" закон.

Минфин надеется привлечь в бюджет не менее 3,5 млрд долларов от МВФ в 2020 году, сообщал министр финансов Сергей Марченко.

Экономическая правда