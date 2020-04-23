На рынке электроэнергии кризис неплатежей, население задолжало 4,7 миллиарда — Буславец

За последние три месяца участники рынка электроэнергии накопили "колоссальные" долги. Задолженность населения перед поставщиками электроэнергии составляет 4,7 млрд грн.

Об этом заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец во время онлайн-конференции.

"Мы живем в самом большом за всю историю Украины, и электроэнергетика является неотъемлемой частью этого кризиса. Мы уже видим сегодня кризис неплатежей", - сказала Буславець.

По ее словам, поставщики универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению, задолжали 5 млрд грн перед "Укрэнерго". 4,7 млрд грн из них возникли в связи с задолженностью населения.

В свою очередь, "Укрэнерго" задолжало более 8 млрд грн ГП "Гарантированный покупатель". Это делает невозможным исполнение последним обязательств перед "зеленой" генерацией.

Буславец отмечает, что ГП "Гарантированный покупатель" в целом имеет более 10 млрд грн долгов. В частности, перед производителями ВИЭ - 6,3 млрд грн, перед "Энергоатомом" - 4 млрд, перед "Укргидроэнерго" - 200 млн.

По ее словам, поручение Кабмина по неотключении потребителей за неуплату было воспринято потребителями как возможность не платить.

"Люди не понимают, что электроэнергия в наших домах есть благодаря самоотверженной работе всех энергетиков. Но этим энергетикам надо платить зарплату, энергетическим компаниям нужно платить налоги.

Необходимо выходить к людям с месседжем, чтобы они были частью этого процесса и понимали свою ответственность. Надо платить за полученный ресурс, потому что полная темнота хуже пандемии", - считает Буславец.

Напомним:

С 18 марта в Украине действует ряд законов, направленных на противодействие распространению коронавируса и поддержку населения и бизнеса в условиях карантина.

В частности, на период карантина не начисляются штрафы и пеня за неуплату жилищно-коммунальных услуг, запрещается останавливать предоставления жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты в полном объеме, запрещено принудительное выселение граждан за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Кабмин призывает население оплачивать коммунальные услуги через онлайн-сервисы. Кроме того, в начале апреля правительство анонсировало возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через "Укрпочту" или телефонные "горячие линии" банков.

22 апреля правительство увеличило с двух до трех месяцев срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг получателями жилищных субсидий и льгот, при наличии которой жилищная субсидия не назначается.

По данным Минрегиона, по состоянию на 1 марта 2020 года задолженность населения за потребленные коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) составила 32,69 млрд грн.

Роман Скляров, ЭП