Украина отказалась от электроэнергии из Беларуси – СМИ

Министерство энергетики и защиты окружающей среды пересмотрело прогноз баланса электроэнергии на 2020 год, полностью отказавшись от поставок из Беларуси, а также России.

Об этом сообщается в документе, которым располагает белорусская служба Радио Свобода.

Сообщается, что общий объем поставок электроэнергии из Беларуси в 2020 году планируется в объеме 150 миллионов киловатт-часов.

Сообщается, что этот объем иссяк в январе, феврале и апреле.

Из-за уменьшения потребления энергии, вызванное карантином, сейчас в Украине работает 11 из 15 энергоблоков всех украинских АЭС, остальные ремонтируются или сдаются в резерв для обеспечения работы всех энергоблоков на номинальном или близком к номинальному уровне.

Ранее литовское правительство неоднократно призывало Украину воздержаться от импорта энергии из белорусской АЭС строится недалеко от границы с Литвой, в нескольких километрах от столицы страны Вильнюса.

Напомним:

Группа народных депутатов обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.

Как сообщалось, 21 апреля Запорожская АЭС отключила второй блок от энергосистемы и вывела его в резерв в связи с балансовыми ограничениями. Позже стало известно, что "Энергоатом" после пересмотра прогнозного баланса энергосистемы направил "Укрэнерго" доработанный оперативный график эксплуатации блоков АЭС в 2020 году, согласно которому компания готовится к выводу в резерв с 10 мая энергоблока №6 Запорожской АЭС и энергоблока №3 Ривненской АЭС.

Кроме того, также предусматривается работа на сниженной мощности: блоков №3,4,6 ЗАЭС в декабре, блока №1 Южно-Украинской АЭС – с апреля до августа, блоки №2 и №3 этой станции – с августа до октября и с апреля до декабря соответственно. В свою очередь, блок №1 Ривненской станции будет работать на сниженной мощности с апреля по май и с июля по октябрь, энергоблок №2 РАЭС – с апреля до июня и с июля до октября.

Первый блок Хмельницкой АЭС будет работать на сниженной мощности с мая до августа.

И.о министра энергетики Ольга Буславець в связи с профицитом базовой генерации поручила уменьшить закупки ядерного топлива для АЭС и проработать проект по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта.

Ранее Служба безопасности сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.