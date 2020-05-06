Официальный курс на 7 мая: гривня укрепляется
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 7 мая на уровне 26,93 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,10 гривни за евро (на 6 мая - 29,26 гривни).
Напомним:
6 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,94 - 26,96 гривни за доллар, на закрытии - на уровне 26,87 - 26,90 гривни за доллар.
Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 6 мая на уровне 26,97 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,26 гривни за евро (на 5 мая - 29,50 гривни).
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua