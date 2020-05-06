Официальный курс на 7 мая: гривня укрепляется

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 7 мая на уровне 26,93 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,10 гривни за евро (на 6 мая - 29,26 гривни).

Напомним:

6 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,94 - 26,96 гривни за доллар, на закрытии - на уровне 26,87 - 26,90 гривни за доллар.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 6 мая на уровне 26,97 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,26 гривни за евро (на 5 мая - 29,50 гривни).

Экономическая правда