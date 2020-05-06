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Курс валют на 6 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

Среда, 6 мая 2020, 11:00
 

6 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,94 - 26,96 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,96 - 26,99 гривни;

Евро - 29,19 - 29,22 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,86 - 27,15 гривни. Евро покупают по 28,91 гривни, продают по 29,41 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,97 - 27,05 гривни, евро - 29,07 - 29,22 гривни.

Напомним:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 6 мая на уровне 26,97 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,26 гривни за евро (на 5 мая - 29,50 гривни).

Экономическая правда

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