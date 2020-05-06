Курс валют на 6 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
6 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,94 - 26,96 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,96 - 26,99 гривни;
Евро - 29,19 - 29,22 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,86 - 27,15 гривни. Евро покупают по 28,91 гривни, продают по 29,41 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,97 - 27,05 гривни, евро - 29,07 - 29,22 гривни.
Напомним:
Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 6 мая на уровне 26,97 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,26 гривни за евро (на 5 мая - 29,50 гривни).
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua