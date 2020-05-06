Гривня усилилась к доллару и евро на межбанке

6 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,90 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,87 - 26,90 гривни;

Евро - 29,05 - 29,08 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,84 - 27,12 гривни. Евро покупают по 28,84 гривни, продают по 29,34 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,02- 27,04 гривни, евро - 28,43 - 29,12 гривни

Напомним:

6 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,94 - 26,96 гривни за доллар.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 6 мая на уровне 26,97 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,26 гривни за евро (на 5 мая - 29,50 гривни).

Экономическая правда