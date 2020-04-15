ДТЭК Ахметова может судиться с Украиной из-за "зеленого тарифа"

Энергохолдинг ДТЭК рассматривает возможность обратиться в международный арбитражный суд против Украины.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на онлайн-брифинге, передает Liga.net.

"Сегодня возникает необходимость серьезно задумываться о международном арбитраже для того, чтобы защитить инвесторов и кредиторов, которые поверили гарантиям государства и стали инвестировать в зеленую генерацию", – сказал Тимченко.

Он не уточнил возможные требования ДТЭК, но упомянул о двух проблемах.

Во-первых, по его словам, госпредприятие "Гарантированный покупатель" – единственный покупатель "зеленой" электроэнергии в стране – задолжало компании ДТЭК ВИЭ 1,1 млрд грн.

Еще одна претензия - планы Минэкоэнерго изменить так называемый "зеленый" тариф.

"Наша история успеха (инвестиций в сектор ВИЭ - ред) может стать историей провала: как пригласить инвесторов, а затем их обмануть, прикрываясь борьбой с кризисом или мифическими разговорами, что у нас высокие тарифы", - сказал Тимченко.

Он уточнил, что инвесторы вложили более 4,5 млрд евро в объекты альтернативной энергетики, 1,2 млрд евро из них - вложения самой ДТЭК.

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Напоминаем:

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.

Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

В портфеле ДТЭК уже есть объекты "зеленой" генерации мощностью более 1 ГВт.

К 2022 году холдинг планировал увеличить суммарную установленную мощность до 2 ГВт за счет новых объектов.

Специально для этого ДТЭК ВИЭ привлек в ноябре 2019 года 325 млн евро от размещения евробондов.

По словам Тимченко, ДТЭК пока отказался от этих планов из-за намерения Министерства энергетики реструктуризировать"зеленый" тариф.