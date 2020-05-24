Вступил в силу закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов

Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок, опубликовали в официальном издании Верховной Рады газете "Голос Украины".

Закон опубликован в номере от 22 мая 2020.

Отмечается, что закон предусматривает ряд изменений, направленных на совершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами.

Подписанный закон имеет целью внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

Кроме того, предусмотренные документом изменения обеспечивают необходимые условия для реформирования Государственной налоговой службы и открывают возможность для преобразования ее структуры в соответствии с концепцией единого юридического лица.

Документ также совершенствует систему администрирования налогов и расширяет возможности онлайн-сервисов для плательщиков.

Отныне плательщик, который предоставляет отчетность в электронном виде или прошел электронную идентификацию онлайн в электронном кабинете, сможет подать заявление о желании получать документы от налоговых органов в электронном виде.

Ожидается, что реализация положений закона расширит инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации основных средств.

Напоминаем:

21 мая Президент Владимир Зеленский подписал данный закон

16 января Верховная Рада проголосовала во втором чтении за скандальный законопроект 1210, который предусматривают нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS, повышение лимитов для ФОПов и в том числе, повышение акциза на сигареты и ренты на добычу железной руды.

Принятые во втором чтении и в целом законопроект №1210 с изменениями в Налоговый кодекс и сопутствующий ему законопроект №1209-1 учитывают ряд замечаний со стороны бизнеса, однако содержат много противоречивых норм, заявила в пресс-релизе Европейская бизнес-ассоциация.

Законы (законопроекты 1210 и 1209-1) вносят изменения в администрирование налогами, в частности вводят принцип виновной ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения, определяет требования относительно мотивированности решений контролирующих органов о наложении штрафов, закрепляет перечень налоговых нарушений контролирующих органов, в том числе несоблюдение процедуры регистрации налогоплательщика и нарушения в сфере возмещения НДС.

В части имплементации положений плана BEPS законы вводят концепцию налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний на уровне контролирующего лица, вводят трехуровневую структуру документации для международных групп компаний.

Законы вносят изменения относительно налога на доходы физических лиц, налога на прибыль предприятий, рентной платы и других налогов и сборов.

Закон также вводит унифицированную форму информации о ставках и льготах по все местным налогам и сборам, порядок предоставления ее органами местного самоуправления в ключевые органы.

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Законопроектом 1210 отменили в том числе так называемые "соевые правки".

В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский призвал правительство и Верховную Раду принять закон о поддержке отечественного производителя сельскохозяйственной продукции и отмене так называемых соевых правок.

В декабре 2017 года Верховная Рада приняла так называемые "соево-рапсовые правки", которыми отменила возмещение НДС на сою и семян рапса с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года; рапса с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.

Украинский малый и средний аграрный бизнес теряет более 10 долларов на каждой тоне реализованной сои в результате "соевых правок".

Экономическая правда