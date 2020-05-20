Кабмин утвердил план внедрения е-системы в строительстве, новый реестр запустят в июне
Кабинет министров утвердил план внедрения электронной системы в сфере строительства. Новый реестр строительной деятельности начнет работу в июне.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"В июне начнет работу новый реестр строительной деятельности вместо "легендарного реестра ГАСИ", а пилотные регионы начнут прозрачное ведение градостроительных условий и ограничений.
Почти каждый день нам "прилетает" за эту реформу - заказные информационные атаки на реформу и министерство, DDoS атаки на текущий реестр, попытки обмануть, дискредитировать или сломать е-кабинет застройщика .
...Спроектировать современное видение это одно дело, но реализовать это видение через бюрократические препятствия, сопротивление коррупционеров и "схемщиков" - совсем другое", - пишет Федоров.
Напомним:
Министерство цифровой трансформации показало скрипт, который рекомендовал работникам Государственной архитектурно-строительной инспекции с каких застройщиков брать деньги.
16 декабря в электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили странный скрипт, который позволяет временно скрывать документы от публики.
13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.
Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создаст три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля.
Читайте подробнее про схемы в ГАСИ: Автор нового офиса Зеленского Иван Юнаков: Почему цена квадратного метра должна падать из-за какого-то черта?
Экономическая правда
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