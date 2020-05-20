Кабмин утвердил план внедрения е-системы в строительстве, новый реестр запустят в июне

Кабинет министров утвердил план внедрения электронной системы в сфере строительства. Новый реестр строительной деятельности начнет работу в июне.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В июне начнет работу новый реестр строительной деятельности вместо "легендарного реестра ГАСИ", а пилотные регионы начнут прозрачное ведение градостроительных условий и ограничений.

Почти каждый день нам "прилетает" за эту реформу - заказные информационные атаки на реформу и министерство, DDoS атаки на текущий реестр, попытки обмануть, дискредитировать или сломать е-кабинет застройщика .

...Спроектировать современное видение это одно дело, но реализовать это видение через бюрократические препятствия, сопротивление коррупционеров и "схемщиков" - совсем другое", - пишет Федоров.

Напомним:

Министерство цифровой трансформации показало скрипт, который рекомендовал работникам Государственной архитектурно-строительной инспекции с каких застройщиков брать деньги.

16 декабря в электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили странный скрипт, который позволяет временно скрывать документы от публики.

13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создаст три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля.

Читайте подробнее про схемы в ГАСИ: Автор нового офиса Зеленского Иван Юнаков: Почему цена квадратного метра должна падать из-за какого-то черта?

Экономическая правда