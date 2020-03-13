Минцифры показало "вшитый" коррупционный скрипт ГАСИ

Министерство цифровой трансформации показало скрипт, который рекомендовал работникам Государственной архитектурно-строительной инспекции с каких застройщиков брать деньги.

Об этом сообщил министр ведомства Михаил Федоров на выездном заседании правительства.

"Строительный реестр не только был в частной собственности - он вообще был не в стране.Сегодня он в стране, защищен, и уже открыты производства против людей, которые это делали.

...Когда мы начали работать с реестром, мы увидели, что туда был вшит скрипт, который автоматически рекомендовал сотрудникам ГАСИ с кого брать деньги, а с кого не брать.

Людям звонили, и за какую-то сумму предлагали ввести объект в эксплуатацию. Мы это все ликвидировали", - заявляет Федоров.

Также он сообщил, что Минцифры без государственных средств, за несколько месяцев запустит первый модуль нового реестра.

Также Минцифры запустило сайт, на котором проходит информирование о планах и ходе реформы отрасли градостроительства и есть возможность сообщить о коррупции в данной области.

Напомним:

16 декабря в электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили странный скрипт, который позволяет временно скрывать документы от публики.

13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создаст три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля.

Читайте подробнее про схемы в ГАСИ: Автор нового офиса Зеленского Иван Юнаков: Почему цена квадратного метра должна падать из-за какого-то черта?

Экономическая правда