Витренко о планах на будущее: Частный сектор для меня всегда открыт

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что имеет несколько предложений о работе в частном секторе после увольнения из "Нафтогаза".

Об этом он сказал в интервью liga.net.

"Действительно, это уже будет четвертый раз, как я буду идти с Нафтогаза. Каждый раз я шел символично. Куда я буду идти в этот раз? Во-первых, мне еще нужно отработать в Нафтогазе два месяца. Потом лето, хочу потратить месяц на отдых", - отметил Витренко.

"Частный сектор для меня всегда открыт. У меня уже есть несколько предложений - одна международная и одна - украинская. Не думаю, что я останусь без работы. Но называть эти компании будет неправильно", - добавил он.

Напомним:

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что его должность сокращают и через 2 месяца его уволят из "Нафтогаза", среди причин увольнения он назвал то, что сейчас "не в приоритете эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом".

Витренко заявил, что его увольнение - это реакция главы правления компании Андрея Коболева на "неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла".

В "Нафтогазе" объяснили сокращение должности исполнительного директора Юрия Витренко "оптимизацией внутренней организационной структуры, функционала и обязанностей между подразделениями".

Экономическая правда