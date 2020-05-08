"Нафтогаз": Виконавчий директор з трансформації отримав ще одну посаду

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила Отто А. Ватерландера головним виконавчим директором Групи "Нафтогаз", також він зберіг за собою посаду виконавчого директора з трансформації.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Зазначається, що Ватерландер буде відповідати за операційні та трансформаційні процеси в Групі, зокрема для впровадження нової операційної моделі та дивізіональної структури управління, реалізацію крос-функціональних процесів та розробку баз даних процесів.

У "Нафтогазі" додали, що Ватерландер має 30-річний досвід у різних сегментах нафтогазової галузі. До приходу в "Нафтогаз" він був старшим партнером у McKinsey&Company.

Економічна правда