Всі розділи
Укр / Рус

"Нафтогаз": Виконавчий директор з трансформації отримав ще одну посаду

П'ятниця, 8 травня 2020, 18:20
 

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила Отто А. Ватерландера головним виконавчим директором Групи "Нафтогаз", також він зберіг за собою посаду виконавчого директора з трансформації.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Зазначається, що Ватерландер буде відповідати за операційні та трансформаційні процеси в Групі, зокрема для впровадження нової операційної моделі та дивізіональної структури управління, реалізацію крос-функціональних процесів та розробку баз даних процесів.

У "Нафтогазі" додали, що Ватерландер має 30-річний досвід у різних сегментах нафтогазової галузі. До приходу в "Нафтогаз" він був старшим партнером у McKinsey&Company.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нафтогаз

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Нафтогаз" передасть "першу хвилю" допомоги 120 лікарням 7 травня 2020, 10:20
Коболєв розповів, скільки сумарно коштів на рахунках "Нафтогазу" 6 травня 2020, 14:34
Прем'єр: 6 мільярдів від "Нафтогазу" підуть на будівництво і реконструкцію лікарень 6 травня 2020, 13:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!