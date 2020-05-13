День на межбанке: "Нафтогаз" устроил распродажу валюты, НБУ трижды выходил на рынок

Нацбанк 12 мая трижды выходил на межбанковский рынок и скупил не менее 560-565 млн долларов, основными продавцами валюты были НАК "Нафтогаз" и его дочерние структуры.

Как сообщает Finance.ua, доллар с утренних 26,85 - 26,89 гривен подешевел до 26,735 - 26,76 к концу дня.

Отмечается, что НАК "Нафтогаз" продал на рынке как минимум 500 млн долларов.

"Если бы эта сумма попала на межбанк в полном объеме - она ​​бы просто провалила котировки к уровням 2013 года и ниже. Но Нацбанк немедленно воспользовался ситуацией, купив все 500 млн долларов по 26,815 гривен. А потом еще добрав с рынка 20 млн долларов по 26 81 гривен и потом еще около 40-45 млн долларов по 26,75", - говорится в сообщении.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 13 мая на уровне 26,79 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,08 гривни за евро (на 12 мая - 29,10 гривни).

12 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,76 гривни за доллар.

12 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84 гривни за доллар.

Экономическая правда