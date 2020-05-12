Официальный курс гривни укрепился
Вторник, 12 мая 2020, 19:42
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 13 мая на уровне 26,79 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,08 гривни за евро (на 12 мая - 29,10 гривни).
Напоминаем:
12 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,76 гривни за доллар.
12 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84 гривни за доллар.
Экономическая правда
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