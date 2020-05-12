Гривня укрепилась на межбанковском рынке
12 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,76 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,73 - 26,76 гривни;
Евро - 29,06 - 29,09 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,75 - 27,02 гривни. Евро покупают по 28,73 гривни, продают по 29,19 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,93 - 26,97 гривни, евро - 28,94 - 29,01 гривни.
Напомним:
12 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84 гривни за доллар.
Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 12 мая на уровне 26,82 гривни за доллар.
Экономическая правда
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