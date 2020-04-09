РФ и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти — СМИ

РФ и Саудовская Аравия во время видеоконференции договорились о сделке по сокращению добычи нефти.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов встречи.

"Сближение позиций произошло перед началом встречи ОПЕК +", - пишет издание.

В то же время Reuters со ссылкой на источники сообщает, что РФ готова сократить добычу в рамках соглашения ОПЕК + примерно на 2 млн баррелей в сутки.

В то же время Саудовская Аравия сможет сократить добычу на 4 млн баррелей в сутки, однако от уровня апреля 2020 года (тогда страна добывала 12,3 млн баррелей в сутки).

"2 млн баррелей, или примерно 20% от добычи, это технически возможно", - заявил собеседник.

Другой источник подтвердил, что 2 миллиона баррелей - это максимальная планка сокращения для РФ. Россия в марте добывала 11,3 млн баррелей в сутки.

Напомним:

Встреча альянса крупнейших мировых нефтепроизводителей ОПЕК+, которая планировалась на 6 апреля, была перенесена на 9 апреля.

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти.

Действующая сделка перестала действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения.

Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.

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