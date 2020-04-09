Гетманцев рассказал, как комитет планирует рассматривать "антиколомойский" законопроект

Огромное количество поправок свидетельствует о том, что пытаются затянуть рассмотрение "антиколомойского" законопроекта.

Об этом заявил ЭП глава комитета ВР по вопросам по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Значительное количество поправок - это поправки, направленные на то, чтобы затянуть принятие "антиколомойского" законопроекта", - сказал он.

"Я надеюсь на то, что каждую поправку мы рассматривать не будем. Возможно мы пойдем постатейно, возможно, другим образом, но будем придерживаться регламента", - сказал нардеп.

Он уточнил, что сценарий "постатейно" предусматривает голосование за группу поправок к конкретной статье, а не отдельно каждой поправки.

По словам главы профильного комитета, подход к определению компенсации экс-акционерам может быть предметом судебного спора.

"Не надо быть гением, чтобы открыть Конституцию и увидеть, что 56 статья Конституции не устанавливает ограничений на способ получения компенсации в результате незаконных действий государства", - говорит Гетманцев.

"Есть суд, который должен определить сумму этой компенсации. Проект закона сужает дискреции суда и многие видят в этом противоречия Конституции", - сказал он.

На вопрос о том, может ли формулировка об определении компенсации измениться при рассмотрении комитетом, Гетманцев ответил:

"Будем обсуждать в комитете, но Кабинет министров настаивает именно на такой редакции. Общаясь с представителями правительства, мы не видим особых возможностей для маневров и компромиссов. Правительство рассчитывает на то, что законопроект будет принят в том виде, который есть".

При этом он добавил, что спрогнозировать, как проект закона пройдет комитет и сессионный зал - сложно.

В статье 56 Конституции говорится следующее: каждый имеет право на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий . Проект закона предусматривает, что Нацбанк по решению суда должен возместить экс-акционерам причиненный ущерб "в размере реального ущерба". Размер этих убытков определяет международная аудиторская фирма. Размер убытков определяется как размер капитала банка с учетом качества его активов. При расчете убытков учитывается то, погасил ли банк свои обязательства перед кредиторами в день принятия соответствующего решения.

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На кону помощь МВФ: удастся ли Раде принять "антиколомойский" закон

Напомним:

30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.

В законопроект №2571-д депутаты внесли 16 335 правок. Больше всего предложений у монофракции, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

Сравнительная таблица поправок в "антиколомойский" банковский законопроект 2571-д до сих пор сводится, компьютеры парламента не рассчитаны на такой объем информации.

Семь народных депутатов подали к "антиколомойському" законопроекту 1000 поправок (из всего 16 тысяч). Подавляющее большинство имеет авторство нардепов "Слуги народа", а изгнанный из фракции Антон Поляков предложил 6000 правок.

МВФ призвал для получения новой программы принять законы относительно совершенствования структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

Галина Калачова, ЭП