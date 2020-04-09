"Большая стройка" создаст 150 тысяч рабочих мест, финансирование не изменится — Укравтодор

Ожидается, что госпрограмма "Большая стройка" создаст 150 тысяч рабочих мест, финансирование программы из государственного бюджета не изменится.

Об этом заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков во время онлайн-брифинга.

"Если мы говорим обо всем проекте с финансированием 75 млрд грн, то это 150 тысяч рабочих мест созданных в нашей и смежных отраслях, со средней зарплатой 16 500 грн", - сообщает Кубраков.

Также он отметил, что в новом проект госбюджета-2020 финансирование программы не изменится.

"Финансирование программы "Большая стройка" не уменьшается. Буквально вчера было подписан проект изменений в госбюджет-2020, наши статьи, связанные с дорожным строительством, не меняются, финансирование остается в полном объеме", - заявил Кубраков.

Он также сообщил, что строительство уже началось примерно на 40% объектов, запланированных на текущий год.

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Напомним:

17 марта в "Укравтодоре" заявили, что замедление сезона дорожных работ в условиях карантина пока не предвидится.

27 февраля "Укравтодор" презентовал "Интерактивную карту", на которой можно увидеть участки, которые ремонтируются службой, получить информацию о состоянии проезда и обратиться с проблемами.

По состоянию на 20 февраля 2020 года "Укравтодор" начал работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.

"Укравтодор" за 2020-2021 годы намерен поднять Украину в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по качеству дорог на 10-15 позиций по сравнению с показателем 2019 года (114 позиция).

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отойдет от ямочного ремонта дорог и будет проводить только капитальные ремонты с гарантией.

Экономическая правда