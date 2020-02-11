Зеленский обещает, что ямочный ремонт уйдет в прошлое

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина отойдет от ямочного ремонта дорог и будет проводить только капитальные ремонты с гарантией.

Источник: заявление Зеленского на стратегической встрече, посвященной дорогам, "Сшить Украину: финансирование, строительство, безопасность" 11 февраля

Прямая речь: "Долгие годы в нашей стране существовал так называемый очень успешный стартап, благодаря которому некоторые чиновники построили себе не одно именьице. Этот стартап называется ямочный ремонт. Он должен уйти в прошлое.

Мы также ожидаем, что весной вместе со снегом не сойдет асфальт, поэтому на все работы должна быть гарантия и ответственность подрядчика".

Детали: Зеленский добавил, что строительство и капитальный ремонт дорог в общем объеме работ должны составлять не менее 80%. И строиться пути должны "один раз на долгие годы".

По его словам, в этом году планируют обновить 4000 километров дорог государственного значения, на что предусмотрели более 85 миллиардов гривен.

Зеленский добавил, что на строительство государственных дорог предусмотрена и часть средств, которые НАК "Нафтогаз Украины" получила от "Газпрома" по результатам Стокгольмского арбитража.

Президент также призвал усилить габаритно-весовой контроль, чтобы перегруженные фуры, которые оставляют за собой "колеи", исчезли с украинских дорог.

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