"Укравтодор" объявил о старте дорожных работ в 14 областях

По состоянию на 20 февраля 2020 года "Укратодор" начал работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что рекордно ранний старт обусловлен благоприятными для дорожных работ погодными условиями и значительным объемом проведенных подготовительных работ, разработанной проектной документации и проведенными торгами.

"Благоприятные погодные условия позволяют нам начать дорожный сезон фактически зимой. В 14 областях стартовали работы по строительству и реконструкции, капитальному и среднему ремонту.

Во всех регионах объявлены тендеры на выполнение Дорожной стратегии-2020. Дополнительно в марте ожидаем первые кредиты от государственных банков. В сумме это все является залогом успешного воплощения амбициозных планов "Укравтодора" на 2020 год", - заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Напомним:

"Укравтодор" за 2020-2021 годы намерен поднять Украину в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по качеству дорог на 10-15 позиций по сравнению с показателем 2019 года (114 позиция).

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отойдет от ямочного ремонта дорог и будет проводить только капитальные ремонты с гарантией.