Авиакомпаниям США позволили сократить 90% рейсов, чтобы избежать убытков

В США пересмотрели федеральные транспортные правила - теперь авиакомпании смогут до сентября сократить рейсы на 90%, а некоторые закрыть, чтобы избежать рейсов с почти пустыми салонами.

Об этом сообщает Bloomberg.

По новым правилам, авиаперевозчику, который обслуживает город менее пяти раз в неделю, нужно будет осуществить только один рейс в неделю.

В то же время авиакомпании, имеющие по меньшей мере один ежедневный рейс в течение пяти дней в неделю до конкретного города, должны будут поддерживать ежедневные рейсы в течение пяти дней.

Количество пассажиров, пользующихся авиаперелетами в США, во вторник снизилась до менее 100 тысяч, что на 95% ниже уровня прошлого года.

"Авиакомпании много теряют", - сказала на прошлой неделе министр транспорта США Элейн Чао.

"Но все же есть люди, которым нужно добраться, например, из Нью-Йорка в Калифорнию. Они не могут потратить три дня за рулем", - подчеркивает чиновник.

Сокращение проходить в течение периода летней авиации, когда авиаотрасль традиционно собирает самые большие прибыли.

Если внутренние рейсы заполняются менее чем на 10% из-за вспышки Covid-19, перевозчики теряют 20 миллиардов долларов в месяц.

Сами авиакомпании не ожидают быстрого восстановления позиций и договариваются с казначейством о более 25 млрд долларов денежной помощи.

Напомним:

Компания Stratojets опубликовала иллюстрации уменьшения трафика авиаперевозок за март в США, Европе и Австралии.

Мировые авиакомпании массово сокращают свои трафики на фоне закрытия границ в связи с распространением коронавируса.

Крупнейшая американская авиакомпания American Airlines заявила, что будет просить у правительства 12 млрд долларов финансовой поддержки из-за негативного влияния коронавируса.

В конце марта авиационное сообщение в Европе снизилось на 65% на фоне отмены полетов и закрытия аэропортов из-за пандемии коронавируса.