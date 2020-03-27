Падіння авіатрафіку: скільки літаків світових компаній "приземлив" коронавірус
Світові авіакомпанії масово скорочують свої трафіки на тлі закриття кордонів у зв'язку із поширенням коронавірусу.
Про це повідомляє AeroTime Hub.
Зазначається, що найбільша авікомпанія світу - American Airlines - також змушена була "приземлити" значну кількість своїх літаків. Зокрема, компанія на 75% скорочує свій міжнародний трафік та на 20% (у квітні) і на 30% (у травні) внутрішній трафік.
Американська компанія United Airlines скоротила свій міжнародний графік польотів на 95%, а внутрішню мережу скоротили на 42%.
"Компанія Delta Air Lines зустріла 2020 рік з великими надіями та сподіваннями, оскільки 2019 рік був дуже вдалим для неї. Компанія не зазнала впливу від ситуації з літаками Boeing 737 MAX, оскільки не замовляла таких літаків.
Але спалах коронавірусу змусив авіакомпанію залишати у своїх анагарах досить велику кількість літаків - 268 із загальних 913 у флоті", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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