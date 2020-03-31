Крупнейшая авиакомпания США American Airlines будет просить 12 миллиардов долларов госпомощи
Крупнейшая американская авиакомпания American Airlines заявила, что будет просить у правительства 12 млрд долларов финансовой поддержки из-за негативного влияния коронавируса.
Об этом сообщает ВВС.
В письме руководства компании к сотрудникам говорится, что это поможет "преодолеть даже худшие из возможных сценариев в будущем".
Отмечается, что персонал авиакомпании обещают не отправлять в отпуска за свой счет, также сотрудникам пообещала не скрочуваты зарплаты и льготы в течение следующих 6 месяцев.
В то же время работникам предложат "расширенные возможности отпуска и досрочного выхода на пенсию".
По данным агентства Bloomberg, в 2019 году компания получила 2,9 млрд долларов прибыли, выплаты дивидендов акционерам - 1,3 млрд долларов.
Напомним:
Мировые авиакомпании массово сокращают свои трафики на фоне закрытия границ в связи с распространением коронавируса.
Экономическая правда
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