Крупнейшая авиакомпания США American Airlines будет просить 12 миллиардов долларов госпомощи

Крупнейшая американская авиакомпания American Airlines заявила, что будет просить у правительства 12 млрд долларов финансовой поддержки из-за негативного влияния коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

В письме руководства компании к сотрудникам говорится, что это поможет "преодолеть даже худшие из возможных сценариев в будущем".

Отмечается, что персонал авиакомпании обещают не отправлять в отпуска за свой счет, также сотрудникам пообещала не скрочуваты зарплаты и льготы в течение следующих 6 месяцев.

В то же время работникам предложат "расширенные возможности отпуска и досрочного выхода на пенсию".

По данным агентства Bloomberg, в 2019 году компания получила 2,9 млрд долларов прибыли, выплаты дивидендов акционерам - 1,3 млрд долларов.

Напомним:

Мировые авиакомпании массово сокращают свои трафики на фоне закрытия границ в связи с распространением коронавируса.

Экономическая правда