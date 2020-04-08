"Доступные кредиты 5-7-9%": Кабмин и НБУ работают над расширением программы

Правительство вместе с НБУ и банками дорабатывают государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%", чтобы расширить ее действие на тот бизнес, который уже имеет кредиты.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

"Понятно, что в условиях карантина никто не бежит открывать стартап и брать на это кредит в банке. Поэтому сейчас правительство вместе с НБУ и банками дорабатывает эту программу, чтобы распространить ее действие на тот бизнес, который уже имеет кредиты.

Это позволит уменьшить долговую нагрузку на малый и средний бизнес, а также даст доступ к оборотным средствам. Условия программы финализируются", - говорится в сообщении.

Напомним:

Кабмин усовершенствовал механизм госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%", в частности, предусматривается увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн и пересмотр расчета процентной ставки по кредиту.

Приватбанк открыл прием предварительных заявок на получение льготных кредитов по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" для стартапов со 2 марта.

Ранее сообщалось, что в трех государственных банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк), пока не выдают кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", для бизнесов зарегистрированных менее чем 12 месяцев назад.

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Экономическая правда