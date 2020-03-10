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Госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%": Приватбанк начал кредитование стартапов

Вторник, 10 марта 2020, 14:05
 

Приватбанк открыл прием предварительных заявок на получение льготных кредитов по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" для стартапов со 2 марта.

Об этом 10 марта сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что за первую неделю с начала приема заявок Приватбанк уже рассматривает заявки на финансирование от почти двух сотен новосозданных малых бизнесов.

В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" украинские предприниматели могут получить кредит (или несколько кредитов) на создание и развитие бизнеса сроком до 5 лет в сумме до 1,5 млн грн.

Государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту - ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества созданных рабочих мест, с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в трех государственных банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк), пока не выдают кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", для бизнесов зарегистрированных менее чем 12 месяцев назад.

Читайте также:  Как "доступные кредиты 5-7-9%" оказались недоступными для нового бизнеса: опыт ЭП

Экономическая правда

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Приватбанк

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