"Доступные кредиты 5-7-9%" Кабмин увеличивает максимальную сумму кредита

Кабмин совершенствует механизм госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%", в частности, предусматривается увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн и пересмотр расчета процентной ставки по кредиту.

Об этом сообщает пресс-служба Минфину.

Среди предоставления новых возможностей предпринимателям предусматривается:

1) увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн;

2) расширение инвестиционных целей, на которые могут быть предоставлены кредиты по порядку:

- приобретение нежилой недвижимости без права передачи такой недвижимости в платное или бесплатное пользование третьим лицам;

- приобретение объектов права интеллектуальной собственности по договорам коммерческой концессии (франчайзинга), связанных с реализацией субъектом предпринимательства инвестиционного проекта;

- пополнение оборотных средств субъектов предпринимательства в размере не более 25% от общей стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет кредитных средств;

3) пересмотр расчета процентной ставки по кредиту;

4) увеличение до 35% уровня максимальной суммы оплаты по гарантии Фонда развития предпринимательства с соответствующим увеличением допустимого уровня доли проблемной задолженности по кредитам, предоставленным новосозданным субъектам предпринимательства, до 25%;

В рамках мероприятий, призванных предотвратить распространение коронавируса, Кабмин, в частности, устанавливает срок, до которого субъекты предпринимательства могут обратиться за государственной поддержкой на антикризисные меры, до 1 сентября 2020 года.

Также устанавливается максимальная сумма кредита:

- до 3 млн грн для субъектов предпринимательства, осуществляющих хозяйственную деятельность по производству лекарственных средств и/или медицинских изделий и/или медицинского оборудования;

- до 1 млн грн гривен, если кредит предоставляется на финансирование оборотного капитала субъекта предпринимательства в определенных случаях;

По состоянию на 16 марта было подано 14416 заявок на участие в программе "Доступные кредиты" 5-7-9% "на общую сумму 9,5 млрд грн.

Напомним:

Приватбанк открыл прием предварительных заявок на получение льготных кредитов по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" для стартапов со 2 марта.

Ранее сообщалось, что в трех государственных банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк), пока не выдают кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", для бизнесов зарегистрированных менее чем 12 месяцев назад.

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Экономическая правда