Все разделы
Укр / Рус

Госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%" не работает для стартапов

Пятница, 6 марта 2020, 12:20
 

В трех государственных банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк), пока не выдают кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", для бизнесов зарегистрированных менее чем 12 месяцев назад.

Об этом говорится в эксперименте ЭП.

Также для получения кредита у двух банков из трех необходим залог в виде недвижимости или транспортного средства, а для получения кредита под залог подержанного оборудования необходимо оплатить комиссию 0,5%.

Для получения кредита также нужно иметь опыт работы в деле, которое ты открываешь.

"Если на начальном этапе нового бизнеса планируешь работать один чтобы получить опыт/скорее выплатить кредит/оценить обороты, рентабельность точки, бизнес-модели/найти клиентов/настроить"кэш-флоу", ставка кредита будет не 5% годовых, а 7%" , - говорится в материале.

Также в банках отметили, что программа поддержки стартапов заработает позже. Правда никакой официальной информации о введении в апреле 2020 отдельной "программы финансирования стартапов" найти пока не удалось.

Читайте детальнее: Как "доступные кредиты 5-7-9%" оказались недоступными для нового бизнеса: опыт ЭП

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

кредит

powered by lun.ua
Материалы по теме
Глава ГПЗКУ Саймон Чернявский: Через полтора года компания может стать банкротом 3 марта 2020, 13:23
С марта в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" заработают кредитные гарантии 28 февраля 2020, 10:39
НБУ сделал шаг к оживлению кредитования 21 февраля 2020, 10:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!