Госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%" не работает для стартапов

В трех государственных банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк), пока не выдают кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", для бизнесов зарегистрированных менее чем 12 месяцев назад.

Об этом говорится в эксперименте ЭП.

Также для получения кредита у двух банков из трех необходим залог в виде недвижимости или транспортного средства, а для получения кредита под залог подержанного оборудования необходимо оплатить комиссию 0,5%.

Для получения кредита также нужно иметь опыт работы в деле, которое ты открываешь.

"Если на начальном этапе нового бизнеса планируешь работать один чтобы получить опыт/скорее выплатить кредит/оценить обороты, рентабельность точки, бизнес-модели/найти клиентов/настроить"кэш-флоу", ставка кредита будет не 5% годовых, а 7%" , - говорится в материале.

Также в банках отметили, что программа поддержки стартапов заработает позже. Правда никакой официальной информации о введении в апреле 2020 отдельной "программы финансирования стартапов" найти пока не удалось.

Читайте детальнее: Как "доступные кредиты 5-7-9%" оказались недоступными для нового бизнеса: опыт ЭП