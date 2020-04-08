Банки будут поднимать ставки по депозитам и кредитам — глава "Укргазбанка"

Глава "Укргазбанка" Кирилл Шевченко заявил, что в борьбе за ресурсы банки начнут поднимать ставки по депозитам, а соответственно и ставки по кредитам.

Об этом он заявил в интервью для ЭП.

Шевченко согласился, с тем что заявленную правительством ипотеку в 12% не стоит ждать в этом году.

"Мы уже вплотную подходили к заявленным 12% по ипотеке. Начала работать программа "Доступные кредиты 5-7-9%".

..Сделали свою программу, у нас ипотека стоила 15,5%. Более того, даже подготовили ряд предложений и передали их правительству, чтобы сделать ипотеку на уровне 10%.

К сожалению, пока не ожидаем дальнейшего снижения ставок. Сейчас банки в конкуренции за ресурсы физических и юридических лиц малого и среднего бизнеса начнут поднимать ставки по депозитам.

Соответственно начнут расти ставки по кредитам. Естественно, в условиях падающего курса гривни трудно рассчитывать на стабильную и низкую ставку по гривневому депозиту", - объясняет глава "Укргазбанка"

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Напомним:

Третью неделю подряд банки в Украине повышают процентные ставки по депозитам.

Экономическая правда