Банки повышают ставки по депозитам

Третью неделю подряд банки в Украине повышают процентные ставки по депозитам.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, передает Liga.net.

Отмечается, что за последнюю неделю повысили ставки Альфа банк, ПУМБ, Мегабанк, Южный.

Максимально выросла средняя ставка по гривневым депозитам на период до месяца (на 0,14 п.п. до 9,04% годовых). Выросла доходность для периодов от месяца до 3 (на 0,06 п.п. до 9,33% годовых). Вклады периодом от 6 до 12 месяцев набрали 0,05 п.п. и предлагают 11,38% годовых.

Вклады сроком от 3 месяцев до 6 выросли в цене на 0,04 п.п. до 11,24% годовых. Депозиты периодом свыше года подорожали на 0,03 п.п. до 10,9% годовых. Подешевели только бессрочные сбережения, на 0,26 п.п. до 6,58% годовых.

Резко выросла средняя ставка для депозитов в долларах менее месяца, на 1,21 п.п., и составляет 2,05% годовых. Доходность сбережений периодами от месяца до 3 выросла на 0,09 п.п. и составляет 0,99% годовых.

Депозиты сроком от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,07 п.п. и предлагают 1,24% годовых. Стоимость вкладов для периодов от полугода выросла на 0,05 п.п. до 1,5% годовых, а свыше года – всего на 0,01 п.п. до 1,91% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,15 п.п. и предоставляют 0,4% годовых.

Бессрочные сбережения в евро потеряли 0,07 п.п. и предлагают 0,3% годовых. Депозиты на сроки до месяца повысили среднюю ставку на 1,77% п.п. до 2,16% годовых. Выросла доходность и вкладов периодом от месяца до 3 (на 0,09 п.п. до 0,85% годовых).

Сбережения сроком от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,06 п.п. до 0,82% годовых, а от 6 до 12 месяцев – на 0,05 п.п. до 1,11% годовых. Вклады на периоды свыше года потеряли 0,01 п.п. и предлагают 1,22% годовых.