Уменьшение налогов, ЕСВ и компенсации: какую господдержку ожидает бизнес

Для украинского бизнеса наиболее эффективной поддержкой от государства может стать уменьшение налоговой нагрузки и ЕСВ, частичная компенсации зарплат рабочим и льготные кредиты.

Об этом сообщает опрос Advanter Group проведенный совместно с Украинским институтом будущего.

По опросу, лишь 12% считают эффективной поддержкой содействия экспорту, 8% госзакупках, а 4% - консультационные услуги по приводы перепрофилирования.

Справка. Среди 458 исследованных предприятий 4% относятся к крупному бизнесу, 21% к среднему и 75% до малого и микро-бизнеса. 37% предприятий локализованы в Киеве, 63% представляют разные регионы Украины.

Напомним:

16% предприятий уже адаптировались к карантинным мероприятиям еще 23% адаптируют бизнес, другие предприятия или не видят возможностей для новых направлений деятельности или требуют дополнительных инвестиций.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что в случае снижения заболеваемости в начале мая на работу смогут выйти люди трудоспособного возраста.

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