Треть украинского бизнеса не может перестроиться под условия карантина — опрос

16% предприятий уже адаптировались к карантинным мероприятиям еще 23% адаптируют бизнес, другие предприятия или не видят возможностей для новых направлений деятельности или требуют дополнительных инвестиций.

Об этом сообщается в исследовании Advanter Group совместно с Украинским институтом будущего.

34% вообще нет возможности для перепрофилирования, 27% имеет возможности, но требует дополнительных инвестиций.

Справка. Advanter Group опросили 458 предприятий, среди которых микро-, малые, средние и крупные предприятия. Исследование проведено 28.03 - 2.04.2020.

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Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что в случае снижения заболеваемости в начале мая на работу смогут выйти люди трудоспособного возраста.

Экономическая правда