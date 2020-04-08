Треть украинского бизнеса не может перестроиться под условия карантина — опрос
16% предприятий уже адаптировались к карантинным мероприятиям еще 23% адаптируют бизнес, другие предприятия или не видят возможностей для новых направлений деятельности или требуют дополнительных инвестиций.
Об этом сообщается в исследовании Advanter Group совместно с Украинским институтом будущего.
34% вообще нет возможности для перепрофилирования, 27% имеет возможности, но требует дополнительных инвестиций.
Справка. Advanter Group опросили 458 предприятий, среди которых микро-, малые, средние и крупные предприятия. Исследование проведено 28.03 - 2.04.2020.
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Напомним:
Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что в случае снижения заболеваемости в начале мая на работу смогут выйти люди трудоспособного возраста.
Экономическая правда
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