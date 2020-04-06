Трамп готов ввести большие пошлины на импорт нефти

Соединенные Штаты Америки готовы ввести большие пошлины на импорт нефти, если ситуация с ценами на энергоносители не изменится.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает CNBC.

По словам Трампа, введение пошлин зависит от того, смогут ли страны ОПЕК и Россия договориться о таком снижении добычи, которое изменит ситуацию на рынке нефти.

"Да, я бы это сделал, я бы ввел пошлины. Очень значительные пошлины. Но я не думаю, что мне придётся так поступать", - сказал Трамп.

По словам Трампа, введение пошлин на импортную нефть равносильно сигналу, что США она не нужна, поскольку стране хватит и собственной добычи. Потребляя собственную нефть вместо импортной, США могут спасти национальный рынок и обеспечить спросом национальных производителей.

"Это, очевидно, очень плохо для них", — считает Трамп, говоря о Саудовской Аравии и России. По его мнению, странам выгоднее договориться и не рисковать потерять рынки.

Напомним:

Встреча альянса крупнейших мировых нефтепроизводителей ОПЕК+, которая планировалась на 6 апреля, была перенесена на 9 апреля.

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти.

Действующая сделка перестала действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения.

Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.

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