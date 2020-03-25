За умов жорсткого карантину, у половини українців закінчаться гроші через місяць — опитування
За умов жорсткого карантину, у 57% українців закінчаться гроші на життя через чотири тижні або менше, 6,9% мають збережень на кілька днів, 6,3% - на півроку або більше.
Про це повідомляє опитування дослідницької компанії Градус.
Респондентам ставили питання: на скільки часу у вас вистачить грошових ресурсів, враховуючи можливість введення жорсткого карантину?
За даними опитування східний регіон країни має найменший рівень фінансових запасів - половина респондентів витримають не більше двох тижнів.
Київ та західний регіон мають найбільшу частку людей, які витримають більше місяця.
- 6,9% опитуваниї відповіли, що грошей вистачить на кілька днів або менше
- 12% відповіли, що грошей вистачить на один тиждень
- 5,7% - на три тижні
- 16,8% - на два тижні
- 15,5% - на чотири тижні або менше
В цілому 57% відповіли, що гроші закінчаться менш ніж через місяць.
Більш ніж на півроку мають збережень 4,3% українців. На півроку- 2%.
Ексміністр економіки Тимофій Милованов, коментуючи результати заявив, що зупинка економіки може мати більші наслідки ніж сама пандемія.
"Зупинка економіки через карантин може призвести до наслідків значно гірших ніж сама хвороба. І дуже швидко. Через місяць люди просто не будуть мати за що їсти. І тоді наступить справжня трагедія.
Як сказав Трамп в понеділок: "Ми не можемо дозволити, щоб вирішення проблеми [коронавірусу] стало гіршим за саму проблему", - наголосив Милованов на своїй сторінці у Facebook.
Економічна правда
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