В Киеве из-за карантина вынужденно взяли отпуска полмиллиона человек

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице из-за ограничительных мер по противодействию коронавирусу полмиллиона киевлян вынужденно взяли отпуска за свой счет.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "ZIK", сообщает пресс-служба КГГА.

Мэр города подчеркнул, что люди, которые остались без работы нуждаются в государственной поддержке и бюджет сугубо Киева не справится с такой нагрузкой.

"Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Некоторые запасы у них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег", - отметил Кличко.

По его словам, президент заверил, что соответствующий вопрос планируют решать денежными выплатами каждому, кто вынужденно не работает.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса.

В условиях жесткого карантина, в 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережений на несколько дней, 6,3% – на полгода или больше.

Согласно макропрогнозу размещенном в постановлении правительства уровень инфляции возрастет до 11,6% , а ВВП упадет на 4,8% .

Прогноз средней зарплаты упал до 10 706 грн. Уровень безработицы составит 9,4%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в случае снижения заболеваемости в начале мая на работу смогут выйти люди трудоспособного возраста.