Низкая цена на нефть: Бюджет РФ за 2 месяца недополучит более 1 миллиарда долларов

И-за того, что заложенные в бюджет цены на нефть были выше фактических, бюджет РФ по итогам марта 2020 года недополучил 22 млрд рублей доходов (около 290 млн долларов).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.

В то же время в правительстве РФ прогнозируют, что в апреле бюджет РФ недополучит доходов на 55,8 млрд рублей (около 730 млн долларов).

Таким образом, из-за низких цен на нефть бюджет РФ недополучит более 1 млрд долларов.

Напомним:

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля опустилась на 2,25 доллара до 10,54 доллара за баррель - это минимальное значение с марта 1999 года.

Беспрецедентный спад спроса на нефть привел к "эпическому" избытку поставок. Возможно, скоро закончится место для хранения всех ненужных баррелей нефти.

Расчетная цена на российскую нефть Urals стала отрицательной - расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи в портах Европы.

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти.

Действующая сделка перестала действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения.

Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.

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