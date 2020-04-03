Новый министр финансов представил двух заместителей

Министр финансов представил коллективу ведомства двух заместителей - Дениса Улютина и Романа Ермоличева.

Об этом сообщает Twitter ведомства.

Денис Улютин с марта 2010 по апрель 2016 работал в Аппарате Премьер-министра. С апреля 2016 по июнь 2018 - руководитель патронатной службы Министра финансов Украины. 10 апреля 2019 был назначен заместителем Государственного секретаря Кабинета министров.

Роман Ермоличев до назначения работал в Минфине Директором Департамента расходов бюджета гуманитарной сферы.

Напомним:

31 марта новоназначенный министр финансов Сергей Марченко начал свою работу и отметил необходимость выполнения государством своих обязательств перед международными партнерами.

30 марта Сергей Марченко со второй попытки был назначен министром финансов - за соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов.

Ранее днем Рада уволила Игоря Уманского с поста министра финансов, однако не насобирала достаточно голосов для назначения Марченко.

Экономическая правда