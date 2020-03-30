Рада не смогла назначить Марченко министром финансов

Верховная Рада провалила голосование за назначение Сергея Марченко министром финансов.

За назначение проголосовали 223 народных депутата при необходимых 226.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поставил на голосование данный вопрос повторно.

Вопрос назначения министром энергетики Ольги Буславець сняли с рассмотрения на просьбе президента: Владимир Зеленский прислал в Верховную Раду соответствующее письмо, сообщил спикер Дмитрий Разумков.

Перед этим Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов. Увольнение Уманского поддержали 249 народных депутатов.

По данным "Чесно", Марченко в 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва номером 7 в списке партии "Украинская Стратегия Гройсмана".

В 2018-2019 годах занимал должность замглавы Администрации президента. С 2016 до 2018 года работал заместителем министра финансов.

До этого был экспертом в Bendukidze Free Market Center и академическим директором совместной программы "KSE" и "GIZ" в 2015-2016 годах "Лидерство в государственных финансах".

До начала 2016 года возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров в Министерстве здравоохранения и входил в состав коллегии министерства.

Принимал участие в разработке Бюджетного кодекса, который был принят в 2014 году. С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины.

С 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета министров.

Окончил Академию Государственной налоговой службы Украины по специальности "управление государственными финансами". Кандидат экономических наук.

Экономическая правда