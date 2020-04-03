Стратегический продукт: в Украине запретили экспортировать гречку

2 апреля Кабинет министров запретил экспортировать гречку на внешние рынки до 1 июля 2020 года.

Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на решение правительства.

"Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка (напомним, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан). Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной", - сообщают в ведомстве.

Также министерство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречкой.

Напомним:

Накануне, Министерство экономики сообщало, что ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, объемы реализации постепенно снижаются (реализация гречки снизилась на 17%), торговые сети пополняют свои запасы.

Сеть супермаркетов "АТБ" заявила о снижении торговой наценки на продукты первой необходимости на 2-8% с ​​1 апреля, также компания снимает ограничения на продажу продуктов в одни руки.

В последние 7 дней цены на основные продукты в Киеве не растут (кроме некоторых импортных овощей и фруктов), специалисты АМКУ ежедневно мониторят торговые сети столицы.

Экономическая правда