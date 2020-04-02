Ажиотаж на гречку и другие продукты остановился — Минэкономики

Министерство экономики сообщает, что ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook.

Отмечается, что за последнюю неделю больше всего реализация снизилась по сахару (-27%), салу (-30%) и маслу сливочному (-50%).

"Что касается топ-3 продуктов, вокруг которых больше всего дискуссии последние дни, то ажиотаж и реализация по ним, также снижается: гречка (-17%), мука (10%), лук (-22%)", - пишет Высоцкий.

Напомним:

Сеть супермаркетов "АТБ" заявила о снижении торговой наценки на продукты первой необходимости на 2-8% с ​​1 апреля, также компания снимает ограничения на продажу продуктов в одни руки.

В последние 7 дней цены на основные продукты в Киеве не растут (кроме некоторых импортных овощей и фруктов), специалисты АМКУ ежедневно мониторят торговые сети столицы.

Экономическая правда