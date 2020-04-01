Сеть "АТБ" снижает цены на продукты первой необходимости

Сеть супермаркетов "АТБ" заявила о снижении торговой наценки на продукты первой необходимости на 2-8% с ​​1 апреля, также компания снимает ограничения на продажу продуктов в одни руки.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что такое решение принято в связи с "стремительным повышением" отпускных цен со стороны поставщиков.

В "АТБ" решили, что макаронные изделия, соль, крупы, сахар, муку и бакалея подешевеют на 2-3%, на овощи и фрукты - на 4-8%.

Кроме этого, "АТБ" снимает ограничения на продажу товаров в одни руки, которые действовали ранее. В компании добавили, что в случае ажиотажа ограничения на определенные категории продуктов будут вводить локально.

Напомним:

Ранее "АТБ-Маркет" повысила цены на социальные категории продуктов питания и товары первой необходимости в связи с ростом закупочных цен поставщиков.

Сеть магазинов "АТБ" на период карантина вводит регламентный час для пожилых людей - ежедневно с 9:00 до 10:00.

Экономическая правда