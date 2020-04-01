Сеть "АТБ" снижает цены на продукты первой необходимости
Сеть супермаркетов "АТБ" заявила о снижении торговой наценки на продукты первой необходимости на 2-8% с 1 апреля, также компания снимает ограничения на продажу продуктов в одни руки.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что такое решение принято в связи с "стремительным повышением" отпускных цен со стороны поставщиков.
В "АТБ" решили, что макаронные изделия, соль, крупы, сахар, муку и бакалея подешевеют на 2-3%, на овощи и фрукты - на 4-8%.
Кроме этого, "АТБ" снимает ограничения на продажу товаров в одни руки, которые действовали ранее. В компании добавили, что в случае ажиотажа ограничения на определенные категории продуктов будут вводить локально.
Напомним:
Ранее "АТБ-Маркет" повысила цены на социальные категории продуктов питания и товары первой необходимости в связи с ростом закупочных цен поставщиков.
Сеть магазинов "АТБ" на период карантина вводит регламентный час для пожилых людей - ежедневно с 9:00 до 10:00.
Экономическая правда
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