На межбанковских торгах доллар подешевел на 26 копеек

Межбанковские торги 2 апреля прошли положительно для гривни, и в итоге безналичный доллар при продаже подешевел на 26 копеек - с утренних 27,67 - 27,74 к 27,42 - 27,48.

Как сообщает Finance.ua перекосом предложения и спроса на межбанке воспользовался Нацбанк, в середине дня скупал доллар по 27,50 гривен и ниже и откупал таким образом ранее потраченные резервы.

При этом, еще недавно он продавал доллар на пике ажиотажа по ценам значительно выше 28 гривен, а сейчас постепенно снижает цену своих покупок.

К полудню покупателей было больше, чем продавцов, и курс просел до отметки 27,50 - 27,53 к обеду.

Доллар просел бы в этот период и больше, но сначала его поддерживали покупки одного из банков с иностранным капиталом, а затем на рынок вышел Нацбанк и выкупил весь доллар по цене до 27,50 гривен.

После обеда курс до 15 часов на отдельных соглашениях даже немного вырос до 27,52 - 27,56 гривен, но потом уже окончательно ушел вниз на фоне остальных предложения при полном отсутствии спроса в 27,47 - 27,52 до 16 часов и до 27,42 - 27,48 до завершения сессии.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 3 апреля на уровне 27,59 гривни за доллар.

Экономическая правда